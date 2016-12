Allerta al Centro-Sud: piogge intense, forti venti e sabbia dal Sahara

Previsioni per mercoledìIn buona parte del Nord tempo generalmente soleggiato; in giornata schiarite anche su Toscana e Sardegna, mentre nel resto del Paese il cielo sarà molto nuvoloso. Al Sud e in Sicilia piogge e temporali anche di forte intensità probabili per tutto il giorno, al Centro piogge più insistenti sul lato adriatico (con accumuli importanti tra Marche e Abruzzo) fenomeni più deboli e isolati in Umbria e nel Lazio. Nevicate sull'Appennino centrale al di sopra di 800 metri di quota. Venti settentrionali di forte intensità sull'alto Adriatico, al Centro e in Sicilia con raffiche fino a 100 km/h e rischio mareggiate sulle coste esposte. Temperature in calo.



ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE: CODICE ROSSO NELLE MARCHE

Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile è stata emessa un'allerta per elevata criticità con rischio idraulico diffuso con codice rosso nelle Marche, in particolare in questi settori: pianura Marchigiana meridionale, Appennino Marchigiano meridionale; rischio idraulico diffuso dalla prime ore di mercoledì e per le successive 24 ore con codice arancione in Abruzzo e in particolare sui bacini Tordino-Vomano, bacino del Pescara e bacino basso del Sangro.