Allarme scabbia a Monza: accertati 2 casi, ma ce ne sarebbero anche altri

15:52 - Allarme scabbia a Monza per una madre e sua figlia rimaste contagiate: i due casi sarebbero stati accertati, come rende noto la Asl locale, da un controllo in ospedale effettuato a febbraio. Secondo quanto riferito dall'associazione "Articolo 51" di Monza, che ha raccolto le testimonianze di alcune mamme degli istituti scolastici della zona, ci sarebbero stati anche altri casi.

Come da protocollo, le persone residenti nello stesso complesso della famiglia contagiata sono state poste sotto osservazione per oltre quaranta giorni. Secondo quanto riportato da Asl sono state informate tutte le classi della scuola elementare frequentata dalla bambina malata.



Anche due bambini di 5 anni trovati positivi alla scabbia - Altri due casi di scabbia sono stati segnalati e presi in carico dall'Asl di Monza, in una scuola materna. Secondo quanto reso noto dall'ufficio sanitario si tratterebbe di due bambini di 5 anni di una scuola materna, "che il 3 e 17 marzo, sono stati accompagnati in visita alle classi prime e quinte della scuola elementare dove si era verificato il primo allarme".



Sospetti casi di scabbia anche a Milano - Secondo quanto riferito dall'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, "quattro sospetti casi di scabbia sono stati rilevati dagli operatori sanitari tra i profughi in attesa di essere trasferiti dalla Stazione Centrale al Centro di via Corelli". I quattro sono stati portati all'ospedale Niguarda e al San Paolo per gli accertamenti e le eventuali cure.