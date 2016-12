9 maggio 2016 10:29 Allarme povertà educativa in Italia: il 48% dei minori non legge, maglia nera a Sicilia e Campania Da un rapporto di Save the Children emerge che in un anno quasi un bambino su due non ha letto un libro extrascolastico. Al Sud scarsa e inadeguata lʼofferta di servizi per i più piccoli

Sicilia e Campania si aggiudicano il triste primato di regioni italiane con la maggiore "povertà educativa", ossia dove è più scarsa e inadeguata l'offerta di servizi e opportunità che consentano ai minori di far fiorire capacità e aspirazioni. E' quanto emerge dal rapporto di Save the Children, "Liberare i bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo?". Fanno da contraltare Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli. Inoltre, in Italia, il 48% dei minori tra 6 e 17 anni in un anno non ha letto un libro, se non quelli scolastici; il 69% non ha visitato un sito archeologico e il 55% un museo.

I dati sulla povertà educativa dei bambini italiani - E' drammatica, in quanto a sapere e conoscenza, la situazione dell'infanzia italiana fotografata nell'ultimo rapporto di Save the Children e dal relativo Indice di povertà educativa regionale: la Sicilia e la Campania detengono il triste primato delle regioni italiane con la maggiore "povertà educativa", quelle in cui è più scarsa e inadeguata l'offerta di servizi e opportunità educative e formative che consentano ai minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni.



Al secondo posto della classifica in negativo, Calabria e Puglia. Fanno da contraltare Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, le aree più ricche di offerta formativa ed extracurriculare per i minori. L'analisi conferma la stretta correlazione tra povertà materiale ed educativa: sono 1.045.000 i bambini che vivono in povertà assoluta e si concentrano, appunto, in regioni come la Calabria o la Sicilia.