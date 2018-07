Oltre alle venti già colpite (tre delle quali morte), altre quattro persone sono state contagiate dal batterio. I malati, tutti dell'area tra Bresso, Cormano e Cusano Milanino, sono stati ricoverate tra il Bassini di Cinisello e il Niguarda di Milano.



Aperta un'inchiesta, ma nessuna emergenza - La Procura di Milano aprirà un'inchiesta, al momento a carico di ignoti e senza ipotesi di reato, sul caso. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha voluto, però, precisare che "non si tratta di un'emergenza, anche se chiaramente sul fatto che si ripresenti ciclicamente a Bresso faremo verifiche".



Le analisi escludono il batterio nell'acquedotto - I tecnici hanno fatto 13 prelievi nell'acquedotto senza rtrovare traccia del batterio della legionella, come assicura il gruppo Cap che gestisce la rete idrica di tutti i Comuni della Città Metropolitana di Milano, compresa Bresso. I campioni esaminati vengono tutti dalla zona in cui abitano le persone che si sono ammalate. In costante contatto con il Comune di Bresso, i tecnici ricordano che l'acqua si può tranquillamente bere.



Il Comune di Bresso per affrontare l'emergenza ha convocato una task force per coordinare gli interventi e gli incontri informativi alla popolazione. Intanto, per i condomini è prevista una sanificazione degli impianti idrici.



A Bresso non è la prima volta che esplode un'epidemia di legionella: nel 2014 si verificò una situazione simile. Allora i casi di contagio furono sei di cui uno mortale. L'epidemia si sviluppò però nell'arco di mesi, mentre adesso il fenomeno è esploso in pochi giorni. I primi casi sono stati infatti segnalati alle Ats circa una settimana fa. Anche tre anni fa venne aperta un'inchiesta, successivamente archiviata.



Campionamenti nelle abitazioni dei contagiati - Campionamenti ambientali sono stati attivati in tutte le abitazioni delle 20 persone che hanno contratto il batterio della legionella a Bresso. Lo rende noto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, precisando che i prelievi dei campioni riguardano anche "altre aree sensibili".