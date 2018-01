Allarme Interpol: 50 combattenti dell'Isis sbarcati in Italia

Secondo l'Interpol 50 sospetti combattenti dell'Isis, tutti di nazionalità tunisina, sono arrivati di recente in Italia via mare. A darne notizia è l'edizione online del quotidiano britannico The Guardian, secondo cui l'organizzazione internazionale di polizia ha inviato il 29 novembre al ministero dell'Interno l'elenco con i nominativi dei sospetti. Il Viminale, a sua volta, ha poi girato l'elenco alle agenzie antiterrorismo europee.