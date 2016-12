Allarme del Garante per l'infanzia: più figli unici e con un solo genitore

Sono ormai un'esigua minoranza coloro che vivono in famiglie in cui ci sono anche i nonni (5,3%) mentre prevale la famiglia con il padre, la madre e altri fratelli (62,4%); seguono quanti vivono solo con il padre e la madre (17,9%) e le famiglie monogenitore solo con la madre (6,5%) mentre residuali sono tutte le altre. L'analisi del Garante è stata messa a punto in stretta collaborazione con l'Istat.



Domina il figlio unico - Se si osservano le tipologie delle famiglie con bambini e ragazzi con meno di 18 anni, emerge non solo che è ormai dominante per ciascuna di esse il modello del figlio unico, ma quasi raddoppiano le famiglie monogenitoriali che passano da 535 mila nel 1999-2000 a 954 mila nel 2013-2014.



Sempre di più le mamme sole - I nuclei monogenitore con figli minorenni sono composti nell'86,4% dei casi da madri sole. Le coppie con figli minorenni sono in totale 5 milioni 676mila, la percentuale di quelle con un solo figlio è il 51,6%, quelle con due il 39,9% e quelle con tre o più l'8,5%. Le coppie non coniugate con minori sono 520mila e presentano una quota di figli unici maggiore rispetto alle coppie coniugate (rispettivamente 66,5% e 50,0%).



In aumento le famiglie mono reddito - Tra il 2008 e il 2014, durante il periodo della più recente crisi economica, diminuisce la percentuale di bambini e ragazzi che vivono con ambedue i genitori occupati. La quota di bambini e ragazzi fino a 17 anni che hanno entrambi i genitori occupati scende, infatti, dal 43,8% nel 2008 al 37,7% attuale, segnando un -13,9%. Nello stesso arco temporale anche quelli con padre occupato e madre casalinga diminuiscono dal 32,2% al 24,6%, registrando una variazione negativa pari a -23,6%.



L'impatto di separazioni e divorzi - Nel 2012 si arresta la crescita del fenomeno delle separazioni e divorzi che sono stati rispettivamente 88.288 e 51.319. In metà delle separazioni (48,7%) e in un terzo dei divorzi (33,1%) è coinvolto un figlio minorenne. In termini assoluti il numero di figli minorenni che sono stati affidati nel 2012 è stato pari a 65.064 nelle separazioni (nell'89.9% dei casi in affido condiviso) e a 22.653 nei divorzi. Nelle separazioni, il 54,5% dei figli affidati ha meno di 11 anni. In caso di divorzio i figli sono generalmente più grandi: la quota di quelli al di sotto degli 11 anni scende al 32,1% del totale.



Al Sud più bambini con fratelli - Cambiano anche il numero di fratelli e la condizione dei genitori. Nel 2014 la percentuale di minori senza fratelli raggiunge il 30,7% nell'Italia Centrale, nel Nord - Est il 27,1%, seguono poi il Nord - Ovest e le Isole con il 24,1% infine il Sud con il 19,5%. Le regioni col maggior numero di figli unici sono la Toscana (32,7%), il Friuli-Venezia Giulia e il Lazio (30,9%) e l'Emilia-Romagna (30,7%) mentre la Campania, la Sicilia e il Veneto presentano le quote più elevate di bambini e ragazzi con 2 o più fratelli (28,9%, 25,9% e 25,5%).