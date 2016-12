Alitalia cancella la Sardegna dalla mappa, la Regione: "Ennesima offesa"

"La cancellazione della Sardegna nelle cartine geografiche italiane riportate nella rivista ufficiale di Alitalia che viene letta ogni giorno da centinaia di passeggeri costituisce l'ennesima offesa alla nostra regione", ha detto indignato Marcello Orrù che aggiunge: "Dimenticare la Sardegna significa voler arrecare un danno economico al nostro settore turistico e di immagine nei confronti della nostra terra"



E le foto del magazine sono state pubblicate su Facebook anche dall'ex governatore della Sardegna Mauro Pili che in un post scrive: "Questa è la rivista ufficiale di Alitalia in un volo per Tokyo. Sardegna cancellata. Inesistente. Niente eventi e niente cartina. Uno scandalo. Un danno gravissimo per la Sardegna".



Immediata la difesa di Alitalia. In una nota, la compagnia di bandiera parla di errore di stampa e involontario: "La Sardegna è un territorio strategico che come tale viene promosso al pari di tutti i territori che esprimono il patrimonio turistico e culturale del Paese. Per questo la Compagnia ha dedicato alla Sardegna, e in particolare alla Costa Smeralda, uno speciale sul numero di luglio di "Ulisse", il mensile in lingua italiana e inglese a bordo di tutti i voli Alitalia. E alla Sardegna ha deciso di dedicare un altro speciale che sarà pubblicato su uno dei prossimi numeri di "Passione" distribuito sui voli da e per Tokyo".