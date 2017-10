Algerino espulso per terrorismo, incitava ad atti contro cristiani

Un cittadino algerino 34enne è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza nazionale. L'uomo, irregolare, era stato denunciato dalla Digos di Catania per "istigazione a commettere delitti di terrorismo" dopo aver pubblicato, sul proprio profilo facebook, frasi di consenso alle persecuzioni contro le comunità cristiane in Medio Oriente da parte di formazioni jihadiste.