12:51 - Dopo gli scontri a Roma per la questione immigrati e a Milano per gli sgomberi dei centri sociali, secondo il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, la stagione continuerà a essere calda. "Non prevedo che diminuiranno le tensioni sociali", spiega infatti, e ribadisce che il Paese sta attraversando un momento in cui "si sta scaricando sull'ordine pubblico ogni disagio sociale".