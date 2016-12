Alfano indagato per abuso d'ufficio per il trasferimento di un prefetto

Il fascicolo è stato trasmesso dalla procura di Roma al tribunale dei ministri il primo febbraio.



Alfano: "Caso smentito già dai fatti" - Per Alfano "la vicenda di cui si parla è un caso nato morto, superato e smentito dai fatti. Ho ricevuto una comunicazione che mi lascia intuire, non avendo correttamente accesso agli atti, essere relativa al trasferimento del prefetto di Enna a Isernia, mentre lui si accingeva a commissariare la Fondazione che gestisce l'Università di Enna - ha spiegato infatti il ministro dell'Interno -, ma da oltre 20 giorni è stata commissariata la Fondazione Università di Enna".



"Il trasferimento del prefetto di Enna - ha poi aggiunto Alfano - è avvenuto in via del tutto ordinaria insieme a tanti altri, senza avere ricevuto sollecitazione o pressione alcuna, e con la piena condivisione dell'interessato, come da nostra prassi ove possibile".



Alfano: "Caso partito da parole del Procuratore di Enna" - "Il Procuratore di Enna, che è andato in pensione - ha proseguito il ministro - aveva polemizzato con me per il trasferimento del prefetto proprio alla vigilia del suo meritato riposo. Se avesse avuto la pazienza di aspettare i tempi dell'iter amministrativo di esclusiva competenza della prefettura, avrebbe visto la conclusione da lui desiderata".