Alessia, la prima sposa trans in Italia

Dopo 11 anni di fidanzamento, Alessia Cinquegrana, ex Miss Trans, si sposerà con il suo compagno, Michele Picone. Il loro sogno d'amore si compirà giovedì 27 aprile, nel municipio di Aversa (Caserta). Il matrimonio rappresenta un'assoluta novità in Italia: è il primo caso infatti in cui una persona, pur non sottoponendosi al cambio di sesso per via chiurgica, ottiene il riconoscimento del nuovo genere nella carta d'identità.