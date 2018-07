Alessandria, uccisa da auto in mezzo strada: aveva cuffiette musica

Enza Gaibazzi, la 21enne investita e uccisa nella notte tra venerdì e sabato sulla provinciale 30 nei pressi di Cassine, in provincia di Alessandria, indossava le cuffiette per ascoltare la musica. Proprio le cuffiette potrebbero averle impedito di sentire il sopraggiungere dell'auto che l'ha travolta. Il conducente, un 42enne di Acqui Terme denunciato per omicidio colposo, si è subito fermato per soccorrerla. Indagano i carabinieri.