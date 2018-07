Alessandria, svaligiato negozio di Bulgari all'outlet di Serravalle

Ladri in azione nel negozio di Bulgari al Serravalle Designer Outlet, a Serravalle Scrivia (Alessandria). Il colpo è stato sferrato verso le 3 del mattino e, secondo i primi accertamenti, è stato preparato con cura. Durante la fuga la banda, dopo aver svaligiato il negozio, ha incendiato pneumatici nelle due vie d'accesso al centro commerciale come diversivo per distrarre le guardie giurate.