Alessandria, famiglia intossicata dal monossido: tre morti

I tre abitavano in un vecchio casolare, un tempo occupato dagli operai della Filanda Borbera, dove l'aria è stata saturata dal gas diffuso dal malfunzionamento di una stufa a metano.



A dare l'allarme è stata la madre del giovane: la donna ha cercato ripetutamente il figlio al telefono e, non ricevendo mai risposta, si è recata sul posto dove ha bussato alla porta. Dal casolare non è arrivato alcun segno di vita, così ha telefonato al 112 chiedendo aiuto. Per Baroni, il figlio e la compagna non c'era più nulla da fare: il giovane è stato trovato in pigiama su un divano, il padre a terra vicino a una finestra e la compagna dell'uomo a letto.