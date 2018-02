Albenga, distrutta la panchina arancione "contro la violenza"

Alcuni vandali tutt'ora ignoti hanno distrutto la " panchina arancione" contro la violenza sulle donne ad Albenga , in provincia di Savona. Era stata inaugurata lo scorso novembre per ricordare Loredana Colucci , uccisa in una palazzina della zona. La panchina è stata smontata pezzo per pezzo, dopodiché i teppisti hanno divelto una grossa grata in ferro e lasciato rifiuti dappertutto.

L'assessore: "Ci sono politici che fomentano l'odio" - Mariangelo Vio, assessore all'Ambiente del Comune di Albenga, ha commentato a Ivg.it: "Chiamare semplicemente atto vandalico quanto avvenuto domenica notte è oltremodo riduttivo. Qui qualcuno pensa che, essendo più in periferia rispetto alle grandi città, Albenga sia un'isola felice: niente di più sbagliato. La violenza sta dilagando a livello nazionale e non risparmia nessuno, nemmeno noi. Non ci sono parole: famiglie e istituzioni dovrebbero tacere di fronte ad atti indescrivibili come questi, stare maggiormente vicine ai nostri ragazzi, riflettere e mettere in azioni di contrasto importanti e concrete. Troppa la violenza che viene perpetrata in tutto il Paese, sempre più spesso in modo gratuito e senza quasi coscienza. Eppure ci sono ancora schieramenti politici che, in piena campagna elettorale, fomentano l'odio e la violenza in cambio di una manciata di voti, ma non si ricordano che, una volta finite le elezioni, sarà ancor più difficile reprimere e arginare questi fenomeni. E noi non possiamo limitarci solo a condannare atti di questo tipo".