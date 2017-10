In rete la categoria dei “leoni da tastiera” è in costante aumento e la giornalista de Le Iene, dopo il caso di Belen e Emma Marrone, torna ad occuparsene. Con il pretesto di invitarlo a partecipare ad una trasmissione canora, Mary Starnone tende una “trappola” a Lucio, un uomo che per mesi ha attaccato sui social Alba Parietti, colpevole secondo lui di appoggiare la sinistra italiana. Posti uno di fronte all’altro l’uomo si difende “Io ce l’ho con chi non aiuta gli italiani” e mentre cerca di andarsene per sottrarsi al confronto Alba aggiunge “Se sei un uomo rimani…Bisogna pesare le parole”. Il vivace incontro prosegue in un susseguirsi di battute e risposte tra i due interessati, con un esito forse inaspettato che potrete scoprire visionando fino alla fine la clip.