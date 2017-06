Al via i saldi estivi, Confcommercio: spesa pro capite di 100 euro

Come vuole la tradizione, a partire dal primo weekend di luglio, partono in tutta Italia i saldi estivi: quest'anno dunque l'appuntamento tanto atteso da donne, uomini, ragazzi e ragazze è per sabato 1 luglio. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo circa 230 euro, peru n valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi. Pro capite la spesa media sarà di 100 euro e 15,6 milioni sono le famiglie che non rinunceranno a fare shooping.

Ma, come ogni anno, non manca chi, in netto anticipo rispetto all'apertura ufficiale dei saldi, inizia già a vendere prodotti scontati, e non di poco. "Un giudizio sull'esito finale di questa stagione di saldi - ha aggiunto Borghi - dovrà necessariamente tener conto delle intollerabili anticipazioni degli sconti lanciati in primo luogo dalle catene e dai potenti monomarca. Non ci stancheremo mai di segnalare azioni di concorrenza sleale alle Autorità competenti: non c'è niente di peggio che scrivere leggi e regole il cui rispetto non puo' essere garantito".