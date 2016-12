Al Centrosud si superano oltre i 35 gradi, ancora variabile al Nord

17:47 - Sul Mediterraneo si è consolidato l’anticiclone nord-africano che sta determinando condizioni di tempo soleggiato al Centrosud e, al contempo, favorisce proprio in queste ore la risalita di aria calda di origine sahariana. Nelle regioni centro-meridionali -spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo- è in atto una breve ondata di caldo estivo: le temperature nelle ore pomeridiane superano i 30 gradi con punte massime anche oltre i 35 gradi nelle zone interne delle Isole maggiori. Il Nord Italia resta parzialmente fuori dall’alta pressione: le temperature non superano i 26-27 gradi e un fronte instabile porterà locali temporali sulle Alpi. Il vento di Maestrale e l’aria più fresca che seguono il fronte attenueranno entro giovedì il caldo al Centrosud a iniziare da Sardegna e regioni centrali.

Previsioni per mercoledì

L'ondata di caldo proseguirà anche nella giornata di mercoledì, in particolare al Sud dove si prevede un ulteriore aumento delle temperature. In Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia facilmente verranno ancora superati i 30 gradi con picchi massimi localmente anche oltre i 35 gradi sulla Sicilia orientale. Nelle altre regioni i valori cominceranno a diminuire e questa breve ondata di calore successivamente tenderà ad attenuarsi. Prevarranno le nuvole tra alta Lombardia e gran parte del Triveneto, con residui locali rovesci in trasferimento dalle Alpi centrali verso quelle orientali e il Friuli Venezia Giulia. Tendenza a maggiori schiarite al Nordovest, abbastanza soleggiato ma con il sole alternato a velature al Centro e sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso al Sud. Venti in prevalenza deboli, salvo locali rinforzi di Maestrale in Sardegna.