Agrigento: vince la causa col Comune dopo 20 anni, ma è morto

Nel 1997 un imprenditore agrigentino fece causa al Comune di Menfi perché l'amministrazione sospese, per due anni, i lavori per la costruzione di una piscina per la necessità di approvare delle perizie di variante. Ora la Cassazione ha condannato l'ente a risarcire l'impresa. Il proprietario dell'azienda ha avuto così, dopo 20 anni, giustizia ma nel frattempo è deceduto. Per i giudici fu provocato un danno economico alla sua azienda edile.