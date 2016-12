Agrigento, taglia sul vandalo che ha scolpito una testa sulla marna di Punta Bianca

Agrigento, vandalo scolpisce testa sulla marna di Punta Bianca 1 di 4 Tgcom24 Tgcom24 Agrigento, vandalo scolpisce testa sulla marna di Punta Bianca 2 di 4 Tgcom24 Tgcom24 Agrigento, vandalo scolpisce testa sulla marna di Punta Bianca 3 di 4 Tgcom24 Tgcom24 Agrigento, vandalo scolpisce testa sulla marna di Punta Bianca 4 di 4 Tgcom24 Tgcom24 Agrigento, vandalo scolpisce testa sulla marna di Punta Bianca leggi dopo slideshow ingrandisci

Sulla nota pubblicata sulla pagina Facebook dell'associazione si legge: "Questo «artista» nei giorni scorsi ha inciso un viso sulla marna di Punta bianca, sfregiandola per sempre. Quello che ha fatto è un reato gravissimo: ha danneggiato per sempre un bene paesaggistico e naturalistico". E' per questo motivo che Mareamico ha messo una taglia simbolica sulla testa del responsabile dello sfregio, definito a ben dire "un imbecille".



"Salvatore (così si firma il tizio) non comprende il danno che ha causato e deve essere posto in condizione di ripararlo", continua sul post l'associazione. "Mareamico chiede quindi ai cittadini di fornire, anche anonimamente, informazioni finalizzate alla sua individuazione. Il responsabile dello sfregio avrà lavorato per ore con martello e scalpello e qualcuno, sicuramente, lo avrà visto all’opera!"