Agrigento, si schianta un ultraleggero: il pilota è morto sul colpo

Il velivolo, un modello Tecnam ultra 2000 Rg, utilizzato in passato dalla Guardia costiera ausiliaria, era stato acquistato dall'uomo morto nell'incidente, Salvatore Cannella, 55 anni, originario di Campofranco (Caltanissetta).



Secondo il racconto di un testimone l'ultraleggero, che stava volando a bassa quota per effettuare delle riprese televisive, a un certo punto è finito contro i cavi ad alta tensione di un elettrodotto precipitando poi sulla strada statale 640, attualmente chiusa al traffico per i lavori di raddoppio della carreggiata. Il testimone ha subito cercato di soccorrere il pilota, rimanendo anche leggermente ferito a un braccio, ma non c'era più nulla da fare: Cannella è morto sul colpo.



Sul luogo dell'incidente è arrivato anche un figlio della vittima e ai rilievi hanno provveduto i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco.