Agrigento, prima l'incidente e poi il furto del motorino: incredibile disavventura per un 17enne

Prima l'hanno travolto mentre era alla guida del suo motorino e sono fuggiti lasciandolo per terra. Poi, come se non bastasse, una volta arrivati i soccorsi, qualcuno ha approfittato della confusione per rubargli anche lo scooter. Protagonista dell'incredibile disavventura è un 17enne di Agrigento.

Il giovane è stato trasportato in ospedale e adesso si trova ricoverato. Dell'incidente, che è avvenuto in una via del centro storico cittadino, si stanno occupando le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per risalire non solo all'identità dell'automobilista che è fuggito senza prestare soccorso al ragazzo, ma anche a quella del ladro.