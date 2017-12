Agrigento, paura per la cattedrale che rischia di crollare sulle case

"Datemi 90 giorni di tempo per intervenire". È questo il tempo richiesto dal neo eletto presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, all’inviato delle Iene che gli ha sottoposto l’emergenza che riguarda la Cattedrale di Agrigento. La chiesa di San Gerlando è infatti collocata su una collina che sta lentamente cedendo e rischia di crollare da un momento all’altro finendo sulle case che si trovano nelle vicinanze.



La Iena Silvio Schembri spiega con l’aiuto del parroco Don Giuseppe Pontillo che la cattedrale si è infatti abbassata di 10 centimetri e mostra le decine di crepe e le impalcature che si trvoano al suo interno. Nonostante il pericolo sia evidente non ci sono però segnali di svolta, questo nonostante i soldi per intervenire siano già stati stanziati ma sono bloccati da intoppi burocratici e da un rimbalzo di competenze tra l’assessorato regionale all'Ambiente e al Territorio e la protezione civile regionale. Una situazione paradossale che Musumeci ha promesso di risolvere in breve tempo.