Agrigento, momenti di paura in spiaggia a causa di una frana

In Sicilia, precisamente a Licata, sulla spiaggia di Marianello (Ag), un costone di roccia che sovrasta la costa si è staccato improvvisamente dalla montagna. È avvenuto il 5 settembre, all’ora di pranzo, e si è svolto tutto in pochi istanti mentre i bagnanti fuggivano terrorizzati. Uno di loro, però, ha avuto il coraggio di riprendere la scena con il proprio smartphone. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito e nemmeno la struttura balneare è stata danneggiata. ''È d'attualità il tema del dissesto idrogeologico e dellerosione costiera. Per fortuna nessun danno a cose o persone'', ha scritto su Facebook l'ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano.