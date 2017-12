Un allevatore 61enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di sfruttamento della prostituzione . L'uomo è stato sorpreso dagli agenti a bordo della sua auto con una ragazzina di 13 anni lungo la statale 188 all'altezza del comune di Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. Secondo le ricostruzioni, i due stavano facendo ritorno da Gibellina, dove l'allevatore aveva costretto la 13enne a prostituirsi nel suo ovile con degli uomini romeni.

Il momento dell'arresto - Quando è stato fermato sulla statale, l'uomo ha tentato di ingannare i carabinieri dichiarando un inesistente rapporto di parentela tra lui e la minorenne. La storia, tuttavia, non ha convinto i militari, anche perché l’uomo avrebbe numerosi precedenti penali.



Le misure prese - Al termine degli interrogatori l’allevatore è stato arrestato dai carabinieri di Sciacca. La procura ha chiesto la convalida e l’applicazione della custodia in carcere che è stata disposta dal gip. La ragazzina è stata affidata ad una struttura di accoglienza, dove sarà seguita da un team di specialisti. Gli inquirenti stanno proseguendo le indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella vicenda.