Agrigento, alla cena di gala del Google Camp parata di vip e menù italiano

Alla cena, che è stata organizzata ai piedi del Tempio della Concordia, hanno preso parte circa 300 persone: tra questi Kevin Durant, l'americano che gioca nell'NBA, Elton John e il milionario David Geffen. Stando alle indiscrezioni trapelate, pare che nella lista degli invitati ci fossero anche Jovanotti e i fratelli Elkann (ospiti fissi dell'evento Google) ma anche Elton John e il suo compagno David Furnish, il principe Harry d'Inghilterra e la direttrice del Fondo Monetario internazionale Christine Lagarde.



Nonostante la location siciliana, niente specialità dell'isola per gli ospiti di Google: al posto dei tradizionali cannoli, per dessert sono state offerte sfere di meringa con mandorle caramellate e crema di caffè. Per i primi, invece, il colosso americano ha optato per un risotto con il cacio, poi gnocchi con caponata vegetale e provolone affumicato e infine risotto di amaranto con broccoli e cavolo. I secondi piatti sono stati a base di carne, pesce e verdure. Tra i piatti proposti, merluzzo alle mediterranea con pomodoro olive e capperi. Terminata la sfarzosa cena di gala nella Valle agrigentina, adesso il Google camp farà tappa al Baglio di San Vincenzo di Menfi.