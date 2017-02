Agrigento, acqua giù dal ponte ma il sindaco assicura: "Allarme social inutile"

A denunciare la situazione del ponte, meglio conosciuto come "Morandi", è stato un cittadino che ha postato l'immagine su Facebook commentando: "Non percorretelo, è poco sicuro". In poco tempo la foto è stata condivisa da tanti agrigentini che, tra panico e indignazione, hanno chiesto l'intervento immediato degli organi competenti e del sindaco in primis.



E' stato proprio il primo cittadino Calogero Firetto che, dopo aver contattato i vertici dell'Anas, l'Ente a cui è affidata la supervisione del viadotto in questione, ha fugato ogni dubbio o pericolo : "Il direttore regionale mi ha comunicato che il fenomeno, legato alle forti piogge, è stato determinato dall'ostruzione di un pluviale", ha fatto sapere alla città. "Una squadra Anas, intervenuta sul luogo, ha disostruito il pluviale e il problema è stato risolto".



Ma i cittadini rimangono preoccupati. "Deve scapparci per forza il morto", replicano stizziti alcuni, che continuano a denunciare sui social la sicurezza precaria del viadotto, peraltro molto trafficato. C'è da dire che l'episodio della cascata d'acqua non è isolato. In questi anni, il ponte è stato chiuso più volte al transito per via delle criticità riscontrate. Si tratta infatti di una striscia di asfalto costruita nei primi anni'70, che necessita senza alcun dubbio di interventi di manutenzione imponenti.



Stando a quanto assicurato dal sindaco Firetto a Tgcom24, i lavori sul viadotto Akragas "sono già stati previsti": entro il prossimo 15 aprile ci sarà una gara d'appalto di quasi 500 mila euro che "consentirà di eliminare l'attuale restringimento di carreggiata". Firetto ricorda anche che gli interventi, la cui durata prevista è di 180 giorni, sono "parte di un progetto di consolidamento del viadotto ben più corposo, che trova copertura per 11 milioni di euro nei fondi del Patto per la Sicilia" stipulato con il governo. Nell'attesa che ciò avvenga, il primo cittadino assicura che "se ci fossero stati dei problemi di sicurezza, i tecnici Anas l'avrebbero detto."