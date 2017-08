Agrigento accoglie il Google Camp 2017: tra i vip anche il principe Harry

Tutto pronto e prenotato in esclusiva per la IV edizione del Google Camp 2017 , che si terrà nell'Agrigentino fino al 4 agosto. Il principe Harry d'Inghilterra pare sia già arrivato con un elicottero privato al Resort Verdura di Sciacca. Tra i superospiti del colosso americano ci saranno anche John e Lapo Elkann , la direttrice del fondo monetario internazionale Christine Lagarde e il cantautore Elton John .

Alla kermesse prenderanno parte anche Lenny Kravitz, cantautore, produttore discografico ed attore statunitense, Jovanotti e altri ospiti d'onore di cui i nomi rimangono ancora top secret. Tra i tanti volti attesi (e scortati), ci saranno anche quelli della finanza mondiale. Pare infatti che alla cena di gala organizzata nella magica cornice della Valle dei Templi siederanno anche il Maharajah dell'India e due principi ereditari dell'Arabia Saudita.



Secondo alcune indiscrezioni, al Google Camp potrebbe arrivare anche Madonna, che si troverebbe in vacanza nei paragi. Oltre alle serate del colosso americano, la star avrebbe in programma un'estate in Sicilia in compagnia dell'amico di sempre, lo stilista Giorgio Armani, che proprio in questi giorni si trova a Favignana in vacanza.