Agguato Foggia, sindaco San Marco in Lamis: "Chiediamo presenza dello Stato"

"Chiediamo che ci sia la presenza dello Stato: l'intero territorio ne ha bisogno. Abbiamo bisogno di forze di polizia, di vigili del fuoco, del corpo forestale: questo è un territorio importante che lo Stato non può dimenticare", così Michele Merla , sindaco di San Marco in Lamis, intervenuto a Tgcom24, dopo l' agguato in cui sono state uccise quattro persone a colpi d'arma da fuoco.

"Non è più tollerabile che un territorio del genere, nel 2017, possa soffrire questa cappa di aggressione e di forza brutale. Domani potrà succedere in un altro paese del Gargano": ha poi concluso Merla. Intanto nel pomeriggio il ministro dell'Interno Marco Minniti presiederà a Foggia una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto della situazione. L'incontro è in programma in prefettura alle 16.