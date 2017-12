Agguato Bari, donna uccisa forse "usata come scudo" da giovane

La donna di 84 anni, Anna Rosa Tarantino, uccisa durante un agguato avvenuto in strada a Bitonto potrebbe essere stata utilizzata come "scudo" dall'obiettivo dei sicari, probabilmente il giovane di 20 anni, Giuseppe Casadibari, con precedenti penali, rimasto ferito ed ora ricoverato al policlinico di Bari. La circostanza al momento non viene confermata dagli investigatori. La donna è stata colpita da più proiettili.