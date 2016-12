16 giugno 2015 Aggressioni al personale Fs, 15 treni in 7 regioni sono a rischio soppressione Se non verrà garantita la presenza a bordo delle forze dell'ordine, dal 26 giugno potrebbe scattare la cancellazione delle corse inserita nella lista Tweet google 0 Invia ad un amico

16:15 - Sono in totale 15 i treni più a rischio aggressioni e che potranno essere soppressi se non verrà garantita la presenza a bordo delle forze dell'ordine. La lista, che comprende corse in 7 regioni, è stata individuata nel corso di un incontro tra il Gruppo Fs e i sindacati per fare il punto sul fenomeno delle aggressioni al personale sui treni. La soppressione, se non venisse garantita la presenza delle forze dell'ordine, scatterebbe dal 26 giugno.