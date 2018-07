Agente della Polfer spara per difendere collega, ferito migrante a Torino

Un uomo, di origine centroafricana, è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia ferroviaria. E' accaduto a Torino, davanti alla stazione di Porta Nuova. Il poliziotto ha estratto la pistola per difendere un collega, che l'uomo aveva ferito con un oggetto contundente per eludere un controllo. L'agente e l'extracomunitario, in stato di fermo, sono stati ricoverati in ospedale. Entrambi non sono in pericolo di vita.