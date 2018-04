Afghanistan, randagi adottati dai militari e portati da Kabul a Roma

Tre gatti, Cleopatra, Reddy, Pers, e una cagnolina, Arena, sono finalmente salvi dal pericolo delle bombe e della guerra in Afghanistan, grazie all'impegno dei nostri militari italiani e di due associazioni, l'Ente Nazionale Protezione Animali e della Nowzad, l'associazione angloamericana che opera in Afghanistan per sostegno agli animali randagi e per il rimpatrio di quelli adottati in loco dai militari. Questi animali, dopo un lungo viaggio di oltre 4000 chilometri, da Kabul, in Afghanistan all'aeroporto di Fiumicino, in Italia, ora sono al sicuro tra le braccia e le coccole dei loro salvatori, quegli stessi militari che per mesi e mesi se ne sono presi cura.