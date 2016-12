Affari, ma senza antincendio...

11:41 - Ricapitoliamo, se abbiamo capito bene. Nel microscopico aeroporto di Milano Bresso, stretto tra palazzi, autostrada A4, un parco pubblico e un benzinaio, cominciano ad atterrare voli passeggeri aerotaxi con grossi bimotori finora esclusi per lampanti ragioni di sicurezza.

1) I non addetti al lavori scoprono così che l'Ente nazionale aviazione civile (Enac) ha emanato, in sordina, una circolare che consente a questi aerei di atterrare in deroga alle norme antincendio stabilite a livello internazionale, purché i passeggeri siano d'accordo (!). Per essere chiari: con gli attuali mezzi, un Super King Air come quello approdato due volte a Bresso nel weekend non sarebbe stato adeguatamente soccorso se avesse preso fuoco. Con buona pace della sicurezza aerea e del buonsenso.



2) Si scopre che l'Enac, dopo un bando di concorso, ha assegnato parte degli spazi dello storico aeroclub (che vola con piccoli aerei innocui) a una societá commerciale di gestione aeroportuale, la quale ha messo sul piatto una pigna di soldi sorprendente per una struttura, quella di Bresso, limitata ai voli amatoriali senza fine di lucro.



3) Si scopre anche che la stessa società ha partecipato a diverse gare su vari aeroporti minori, e ha vinto sbaragliando le piccole realtà amatoriali con lo stesso metodo del rialzo sorprendente. A Siena, ad esempio, ha offerto il 350% della base d'asta per assicurarsi il piccolo hangar del Club Aviazione Popolare.



4) Si scopre che l'Enac, con un'altra norma, si è riservata di affidare a società come questa l'intera gestione di ogni piccolo aeroporto in cui abbia messo piede, dietro pagamento della cifra simbolica annua di 6500 euro più il 10 percento dei futuri introiti.



5) Si scopre, infine, che nulla sapevano i sindaci dei comuni circostanti lo scalo di Bresso, ai quali per anni è stato promesso il rispetto della natura amatoriale e scolastica dello scalo, riassunta nell'attività dei due aeroclub presenti e che ora rischiano di morire.



6) Resta da chiedersi se questa operazione rispecchia la linea ufficiale dell'Enac e del ministro dei Trasporti. Che forse, adesso, dovrebbe battere un colpo.