Aeroporto Milano Linate chiuso per tre mesi, ma le compagnie aeree continuano a vendere biglietti

Dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 l’aeroporto di Milano Linate sarà chiuso per lavori di ristrutturazioni. L'interruzione dei voli da e per lo scalo milanese, però, non viene comunicata ai viaggiatori che prendono i biglietti proprio in quelle date.



Striscia la Notizia", infatti, scopre che i siti dei principali vettori permettono l'acquisto dei voli, con partenza o arrivo da Linate, senza alcun problema e senza avvisare sulla chiusura dell’aeroporto.



Comprando un biglietto non rimborsabile da Milano a Roma, però, ci si espone fortemente al rischio che l’aereo parta da un’altra città o addirittura che il volo venga cancellato. Anche alla biglietteria di Linate c’è chi sta dalla parte dei consumatori: “Almeno un avvertimento dovrebbero metterlo”.