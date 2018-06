Aerei, doppio sciopero dei controllori di volo Enav: oltre 700 voli cancellati

Secondo i dati dell'Enac, in base alle informazioni ricevute dagli aeroporti italiani, in totale sono state 721 le cancellazioni tra arrivi e partenze, su tutto il territorio nazionale.



E nel giorno dello sciopero dei controllori di volo, Ryanair, annunciando le proprie cancellazioni, sul proprio sito incoraggia i passeggeri a firmare una petizione online proprio contro gli scioperi dei controllori di volo. Si tratta della petizione "Keep Europe's Skies Open", lanciata dall'associazione A4E (Airlines for Europe, associazione nata due anni fa, che riunisce cinque tra le maggiori compagnie europee, Air France KLM, easyJet, Iag, Lufthansa e Ryanair), per evitare che i viaggiatori vengano bloccati da "piccoli gruppi di sindacati dei controllori del traffico aereo che scioperano e chiudono i cieli d'Europa".



"Dal 2010 - spiega A4E - i sindacati dei controllori del traffico aereo hanno causato oltre 200 giorni di stop causando cancellazioni e ritardi per milioni di vacanzieri in giro per l'Europa".