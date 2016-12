Adozioni, arrivati a Fiumicino i 41 bimbi del Congo: portati in un centro e non a casa

Non è stata scritta la parola fine sulla vicenda dei 41 bambini del Congo adottati da famiglie italiane. I piccoli sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino, ma non sono stati dati ai genitori che li aspettavano. Lo fa sapere il Comitato genitori adottivi Repubblica democratica del Congo che di recente aveva protestato per ritardi e disguidi che bloccavano i bimbi a Kinshasa. Problemi burocratici hanno condotto ora i minori in un centro e non a casa.