Adepti schiavizzati con la dieta: indagati i 5 capi di una setta

Riducevano in schiavitù gli adepti attraverso il rigido controllo dell'alimentazione. Per questo 5 persone (tra cui un noto imprenditore) appartenenti ad una setta che operava nel campo dell'alimentazione macrobiotica tra le Marche e l'Emilia Romagna, sono state denunciate dalla polizia con accuse che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ai maltrattamenti, dalle lesioni aggravate all'evasione fiscale.