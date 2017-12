Addio "tradizione", per gli italiani ultimo cenone di Capodanno senza insetti

Il menu - Si potranno vendere e comprare - sottolinea la Coldiretti - grilli e millepiedi cinesi, tarantole arrostite del Laos, vermi giganti della farina dalla Tailandia, bachi da seta all'americana, farfalle delle palme dalla Guyana francese fritte e condite, le cimici d'acqua della Thailandia, fino agli "aperinsetti" come vermi della farina aromatizzati alla paprica, al curry e al sale marino da mangiare con un sorso di vodka ai bachi da seta. Per i più temerari ci saranno gli scorpioni dorati dalla Cina e neri dalla Thailandia, gli spiedini di scarabei e una vasta la scelta di grilli tutti made in Asia.



Che cosa ne pensano gli italiani? - Secondo i sondaggi, questa novità non piace al 54% degli italiani, il 24% si dice indifferente, i favorevoli sono il 16% e gli astenuti il 6%. Sono pochissime le persone disponibili a mangiare insetti interi, mentre maggiore disponibilità al consumo è stata riscontrata verso le farine di insetti.



L'altra novità - Da febbraio entrerà in vigore anche l'etichettatura d'origine per la pasta. Si tratta di un provvedimento fortemente sostenuto dalla Coldiretti per fermare le speculazioni e per garantire maggiore trasparenza negli acquisti ai consumatori in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero all'insaputa dei consumatori.