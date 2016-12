Addio caldo, maltempo al Centro-Nord Allerta meteo della Protezione civile

Pioggia e forte vento stanno sferzando il Nordovest, mettendo fine al periodo di caldo africano che ha interessato tutta la Penisola in questa estate da record. Una nuova perturbazione proveniente dalla Francia ha già raggiunto l'Italia settentrionale, pronta a colpire nelle prossime ore buona parte delle regioni centrali. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo per diverse zone d'Italia.