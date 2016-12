Acireale, fotografo invia cartolina dell'Etna ai capi di Stato europei e la Regina Elisabetta risponde: "Grazie"

18 settembre 2016 10:57 Acireale, fotografo invia cartolina dellʼEtna ai capi di Stato europei e la Regina Elisabetta risponde: "Grazie" Fabio Consoli aveva spedito lo scatto per promuovere la sua terra La monarca britannica lʼha definita "sbalorditiva"

Un'immagine raffigurante la piazza Duomo di Acireale e sullo sfondo il cielo azzurro con l'Etna in eruzione. E' la cartolina che il fotografo siciliano Fabio Consoli ha spedito "per scherzo" ad alcuni capi di Stato europei, con l'obiettivo di promuovere le bellezze della propria terra. Nessuno ha risposto tranne lei, la Regina Elisabetta, che ha inviato una lettera al fotografo ringraziandolo per il pensiero e per la fotografia "sbalorditiva".

La lettera - La busta con la risposta della Regina è arrivata nel negozio di Acireale del fotografo. Una volta aperta, oltre al foglio Fabio Consoli ha trovato allegata anche una foto della regina con accanto il nipote William. Sulla lettera, firmata da Catherin Parr del dicastero che si occupa degli Affari esteri per il Regno Unito, si legge: "La regina mi ha chiesto di ringraziarla molto per la sbalorditiva immagine dell'Etna in eruzione che ha voluto condividere con lei. Sua Maestà è grata per il pensiero e le manda i suoi più calorosi saluti".