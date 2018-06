Accuse di molestie a Tavecchio, la vittima: "Per pm io troppo vecchia per denunciare"

Aveva denunciato Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, per molestie sessuali. Ma la procura di Roma ha chiesto di archiviare il caso di Elisabetta Cortani, 50 anni, dirigente sportiva, costretta secondo le accuse a subire pesanti avances. I giudici, infatti, pur non negando i fatti grazie alle prove audio e video portate dalla Cortani, hanno ritenuto che la 50enne non potesse "essere in stato di soggezione". In pratica, "troppo vecchia per poter denunciare", si sfoga la dirigente.