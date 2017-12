Accoltella cognato a pranzo Natale: arrestato pescatore chietino

E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il pescatore di Vasto, nel Chietino, che durante il pranzo di Natale ha accoltellato il cognato, 41enne pugile ed ex campione europeo nella categoria pesi piuma. Dopo un lungo interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Vasto, il magistrato ha disposto l'arresto per via della gravità dei riscontri raccolti. La vittima, sottoposta a un delicato intervento chirurgico, sarebbe ora fuori pericolo.