Un'altra troupe di Mediaset è stata aggredita in diretta televisiva, a poche settimane di distanza da quanto accaduto alla giornalista di "Matrix", Francesca Parisella, inseguita da alcuni senzatetto di fronte alla stazione Termini di Roma.

Questa volta l'incidente è occorso a Elena Redaelli, di "Quinta Colonna", che si era introdotta nel villaggio Olimpico di Torino per documentarne l'occupazione da parte di migranti non ancora censiti. La troupe è stata assalita da un gruppo di profughi infastiditi dalle domande della giornalista: è nata una colluttazione e i migranti sono riusciti a impossessarsi della telecamera.

Preoccupazione in studio: il conduttore, Paolo Del Debbio, aveva più volte invitato l'inviata a lasciare i cortili del Villaggio Olimpico per evitare che la situazione degenerasse. Solo l'intervento della polizia ha riportato la calma.