Bianchi era stato già condannato in primo grado a 14 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale e tentata violenza sessuale, violenza privata, lesioni e atti osceni in luogo pubblico, per un ventina di episodi commessi in Liguria, e la pena era stata poi ridotta a 12 anni dalla Corte d'Appello. Alla fine, tra indulto e liberazione anticipata, ha scontato 8 anni di carcere ed è uscito nel 2014.



Il 40enne barman genovese, durante la carcerazione, ha seguito un percorso psicoterapeutico e, stando a quanto precisato dal suo difensore, sentiva di "esserne uscito". Ha raccontato di aver condotto una vita normale negli ultimi tre anni, tra Genova e Milano. Ha lavorato come barman e per una società di catering, aveva una fidanzata e voleva anche sposarsi.



L'uomo ha negato di essere responsabile di altre violenze e, dunque,quella commessa contro la 13enne sarebbe l'unica compiuta dopo la scarcerazione. Il pm Gianluca Prisco e gli investigatori della Squadra mobile di Milano stanno indagando per verificare se sia coinvolto in altri casi.



Sabato, nel carcere milanese di San Vittore, sarà interrogato dal gip Manuela Cannavale. Appare scontata la convalida del fermo e l'emissione della misura cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata, come chiesto dalla Procura, anche perché già nel primo verbale davanti agli inquirenti Bianchi ha ammesso di aver abusato dell'adolescente nel pianerottolo di un palazzo nella zona ovest della città, dopo avere individuato e seguito la ragazzina che stava tornano a casa.