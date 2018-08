Volevano una stanza in più nella loro villa ad Anacapri, comune dell'Isola di Capri (Napoli), e per questo hanno tagliato 45 alberi di ulivo e scavato terreno e roccia, in una zona protetta, senza alcuna autorizzazione. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l'intera area di circa 60 metri quadri vicino alla famosa Grotta Azzurra e denunciato sei persone.