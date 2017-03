Vasto, uccise un 22enne per vendicare la morte della moglie: chiesto ergastolo

Ergastolo: è la richiesta di condanna a conclusione della requisitoria dell'accusa nel processo in Assise, a Lanciano, in cui Fabio Di Lello, 34 anni, di Vasto, deve rispondere dell' omicidio volontario premeditato di Italo D'Elisa, 22 anni , avvenuto lo scorso primo febbraio davanti ad un bar. L'imputato esplose contro il giovane tre colpi di pistola calibro 9 per vendicare l'investimento mortale, la scorsa estate, della moglie Roberta Smargiassi.

La richiesta è stata espressa dal procuratore capo al termine di due ore e mezzo di requisitoria, in cui il giudice ha riproposto il video che riprende la scena dell'omicidio davanti al bar Drink Water, dove Di Lello e D'Elisa si incontrarono. In quel frangente, secondo la difesa, il fornaio venne provocato dalla vittima. Ma l'accusa sostiene che, proprio in base a quelle immagini, i due non parlarono. Dopo aver visto il 22enne, Di Lello tornò verso l'auto, dove prese la pistola calibro 9 con cui uccise il 22enne.



Il processo si sta svolgendo con rito abbreviato. E' probabile che sarà rimandato per permettere ai legali di Di Lello di replicare all'accusa.