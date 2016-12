Vasto, bagno in mare: muore 78enne

Un 78enne residente a Roma è annegato nel pomeriggio a Vasto Marina, in provicina di Chieti. Alcuni bagnanti hanno visto un corpo galleggiare vicino al pontile e hanno chiamato i soccorsi. I primi ad accorrere sono stati i bagnini dei vicini stabilimenti e i volontari della Croce Gialla in servizio nella guardia medica turistica. Nonostante i tentativi di rianimarlo non c'è stato nulla da fare.