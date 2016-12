14 dicembre 2014 Valanga sul Gran Sasso, due morti Recuperati i corpi sul Corno Piccolo, a quota 2.400 metri, in località Canale di Mezzo. Una delle due vittime è una guida alpina Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:32 - Due persone sono morte travolte da una valanga sul Gran Sasso, a quota 2.400 metri, sul Corno Piccolo, in località Prati di Tivo. A recuperare i corpi, in località Canale di Mezzo, sono stati gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino. Una delle vittime è Pino Sabbatini, 50 anni, guida alpina nonché volontario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino (Cnsas) dell'Abruzzo, tecnico di elisoccorso e capostazione della stazione Cnsas di Teramo.

Accompagnava un escursionista lungo il Canale di mezzo. I due sono stati travolti dal distacco di una cornice di neve, provocato non si sa ancora se dall'innalzamento della temperatura o da escursionisti che si trovavano più in alto.



I due procedevano a piedi, con piccozze e ramponi, in conserva. Sorpresi dalla massa di neve sono scivolati nel dirupo per circa 300 metri. Per le due vittime non c'è stato nulla da fare, nonostante le squadre di terra del Cnsas siano arrivate sul posto in breve tempo. I corpi sono stati trasferiti all'obitorio dell'ospedale di Teramo.