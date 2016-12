Un campus universitario per pilotiE' il super progetto dell'Aquila

13:04 - L'Aquila rinasce e mette le ali. Lo fa con questo progetto per formare dei piloti, una figura sempre più richiesta nel mercato internazionale, anche per via della globalizzazione. Le persone si spostano continuamente e aumentano anche i traffici commerciali, così l'Aquila si prepara a costruire un grande campus universitario capace di accogliere circa 1000 studenti per far fronte a queste esigenze.

Tutti in pista - Questo campus all'avanguardia formerà diverse figure professionali: piloti e istruttori nelle varie specializzazioni, tecnici di manutenzione, assistenti di volo, personale di servizi ausiliari di terra, controllori di volo e management aeroportuale. Per accedere basterà avere un diploma di scuola superiore e un certificato medico.

Non solo aule - Ma l'Aquila pensa in grande e non ha progettato solo le aule. Nel campus gli studenti avranno tutto l'occorrente per studiare, esercitarsi, ma anche per divertirsi e vivere quotidianamente. Oltre ad aule ed auditorium, nel complesso ci saranno tutte le strutture aeroportuali necessarie: un aeroporto con due piste, hangars, sistemi di controllo e gli impianti di illuminazione. Ci saranno aree verdi, alloggi per 1000 posti letto, mense e la lavanderia. In più saranno disponibili diverse aree per simulatori di volo e torre di controllo. Tutto qui? Niente affatto: palazzetto multisport, campi all'aperto e piscina completano l'opera.